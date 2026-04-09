Жители Рязани рассказали о проблемах с маршрутом № 99. Соответствующие комментарии опубликованы под постами губернатора Павла Малкова.

По словам рязанцев, на маршрут № 99 выходит мало машин, из-за чего интервал их движения увеличивается. Отмечается, что это единственный транспорт, на котором можно добраться без пересадок из Дашково-Песочни до Сысоева.

«Расписания нет. „Поймать“ маршрутку практически невозможно, только на удачу. Сегодня за 45 минут стояния под дождем прошло четыре машины маршрута № 58 и одна — № 99. Звонок диспетчеру результата не дал», — написано в комментарии.

В администрации Рязани жалобу без ответа не оставили.

«По информации перевозчика, недовыпуск маршрута № 99 связан с простоем автобусов на длительном ремонте, что приводит к увеличению интервалов движения. Фактический выпуск машин на линию составляет пять единиц. Перевозчик принимает все возможные меры для полного выпуска автобусов на маршрут», — объяснили причины в мэрии.

Напомним, рязанцы уже неоднократно жаловались на работу общественного транспорта. Проблемы возникли как на муниципальных автобусах, так у частных перевозчиков.