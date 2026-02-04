Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
-15°
Чтв, 05
-13°
Птн, 06
-10°
ЦБ USD 76.98 -0.04 04/02
ЦБ EUR 90.72 -0.53 04/02
Нал. USD 77.40 / 76.90 04/02 16:55
Нал. EUR 91.03 / 91.75 04/02 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
623
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 112
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 281
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 809
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцы массово пожаловались на работу общественного транспорта в морозы
Горожане также отмечали многочисленные единичные случаи нарушения работы транспорта: 3 февраля на конечной остановке «ДПР-5» в 9 утра не было ни одного автобуса «на отстое», маршрутка № 65 проехала мимо остановки, автобус № 17 не выходил с конечной с 9:10 до 9:55. Водитель автобуса № 114 на остановке улицы Большой, 90, высадил пассажиров и сразу закрыл двери, не дав возможности новым пассажирам зайти в салон.

Жители Рязани массово обратились в Telegram-канал губернатора Павла Малкова с жалобами на работу общественного транспорта в условиях экстремальных морозов.

Горожане сообщали о длительном ожидании транспорта, невыходе автобусов на линию, игнорировании остановок и изменении маршрутов без предупреждения пассажиров.

По сообщениям рязанцев, в вечерние часы при температуре ниже -24 градусов на ряде остановок транспорт отсутствовал десятки минут. Так, 2 февраля на остановке «Теплоприбор» в сторону площади Новаторов автобус № 7 проехал мимо, не останавливаясь, а в последующие 45 минут пассажиры не дождались ни одного рейса.

Аналогичная ситуация повторилась 3 февраля у остановки «Музыкальный театр». «Два десятка пассажиров оставлены в опасности переохлаждения и обморожения!» — написали в комментарии, отмечая, что при ожидании транспорта более 20 минут в таких условиях возникала реальная угроза для здоровья.

Рязанцы предложили ввести дежурный телефон для связи с администрацией до 23:00 и организовать пункты обогрева на остановках. Со 2 февраля троллейбусы маршрутов № 3 и № 9 перестали заезжать на остановки улиц Островского и Братиславской.

Пассажиры сообщили, что в управлении троллейбусного хозяйства объяснили это «ледяными кочками», из-за которых у троллейбусов «слетали рога». При этом официальной информации об изменении маршрутов опубликовано не было, а дозвониться в профильное управление горожанам не удалось.

Пожилые люди и родители с маленькими детьми вынуждены были преодолевать значительные расстояния пешком. Горожане также отмечали многочисленные единичные случаи нарушения работы транспорта: 3 февраля на конечной остановке «ДПР-5» в 9 утра не было ни одного автобуса «на отстое», маршрутка № 65 проехала мимо остановки, автобус № 17 не выходил с конечной с 9:10 до 9:55.

Водитель автобуса № 114 на остановке улицы Большой, 90, высадил пассажиров и сразу закрыл двери, не дав возможности новым пассажирам зайти в салон. Рязанцы пожаловались, что пропали с линии маршруты № 21 и № 90, а с площади Победы и Московского района не было прямого сообщения с улицей Строителей и Горрощей — маршрутка № 58 вечером «сходила с маршрута» и пропадала с табло.

В комментариях администрации города пояснялось, что муниципальные автобусы и троллейбусы МУП «УРТ» работали до 23:00—23:30. На график движения влияли часы пик, дорожно-транспортные происшествия и технические неисправности подвижного состава. Что касается коммерческих перевозчиков, то, по информации властей, на многих маршрутах наблюдался недовыпуск автобусов из-за их нахождения на длительном ремонте.

Фото: «Топор. Рязань».