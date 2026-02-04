Рязанцы массово пожаловались на работу общественного транспорта в морозы

Горожане также отмечали многочисленные единичные случаи нарушения работы транспорта: 3 февраля на конечной остановке «ДПР-5» в 9 утра не было ни одного автобуса «на отстое», маршрутка № 65 проехала мимо остановки, автобус № 17 не выходил с конечной с 9:10 до 9:55. Водитель автобуса № 114 на остановке улицы Большой, 90, высадил пассажиров и сразу закрыл двери, не дав возможности новым пассажирам зайти в салон.

Жители Рязани массово обратились в Telegram-канал губернатора Павла Малкова с жалобами на работу общественного транспорта в условиях экстремальных морозов.

Горожане сообщали о длительном ожидании транспорта, невыходе автобусов на линию, игнорировании остановок и изменении маршрутов без предупреждения пассажиров.

По сообщениям рязанцев, в вечерние часы при температуре ниже -24 градусов на ряде остановок транспорт отсутствовал десятки минут. Так, 2 февраля на остановке «Теплоприбор» в сторону площади Новаторов автобус № 7 проехал мимо, не останавливаясь, а в последующие 45 минут пассажиры не дождались ни одного рейса.

Аналогичная ситуация повторилась 3 февраля у остановки «Музыкальный театр». «Два десятка пассажиров оставлены в опасности переохлаждения и обморожения!» — написали в комментарии, отмечая, что при ожидании транспорта более 20 минут в таких условиях возникала реальная угроза для здоровья.

Рязанцы предложили ввести дежурный телефон для связи с администрацией до 23:00 и организовать пункты обогрева на остановках. Со 2 февраля троллейбусы маршрутов № 3 и № 9 перестали заезжать на остановки улиц Островского и Братиславской.

Пассажиры сообщили, что в управлении троллейбусного хозяйства объяснили это «ледяными кочками», из-за которых у троллейбусов «слетали рога». При этом официальной информации об изменении маршрутов опубликовано не было, а дозвониться в профильное управление горожанам не удалось.

Пожилые люди и родители с маленькими детьми вынуждены были преодолевать значительные расстояния пешком. Горожане также отмечали многочисленные единичные случаи нарушения работы транспорта: 3 февраля на конечной остановке «ДПР-5» в 9 утра не было ни одного автобуса «на отстое», маршрутка № 65 проехала мимо остановки, автобус № 17 не выходил с конечной с 9:10 до 9:55.

Водитель автобуса № 114 на остановке улицы Большой, 90, высадил пассажиров и сразу закрыл двери, не дав возможности новым пассажирам зайти в салон. Рязанцы пожаловались, что пропали с линии маршруты № 21 и № 90, а с площади Победы и Московского района не было прямого сообщения с улицей Строителей и Горрощей — маршрутка № 58 вечером «сходила с маршрута» и пропадала с табло.

В комментариях администрации города пояснялось, что муниципальные автобусы и троллейбусы МУП «УРТ» работали до 23:00—23:30 . На график движения влияли часы пик, дорожно-транспортные происшествия и технические неисправности подвижного состава. Что касается коммерческих перевозчиков, то, по информации властей, на многих маршрутах наблюдался недовыпуск автобусов из-за их нахождения на длительном ремонте.

Фото: «Топор. Рязань».