В Рязанской области продолжили поиски пропавшего в конце марта мужчины
Приметы: рост — 168 сантиметров, плотного телосложения, волосы — темно-русые с проседью, глаза — голубые. Одежда: предположительно, зеленая куртка, темно-синие штаны, черные галоши, коричневая шапка с темно-зеленой полосой. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52; 112. Ранее мать Александра Варламова сообщала о его пропаже. Женщина рассказала, что мужчина вышел из дома и не вернулся.
В селе Октябрьское Пронского района 31 марта пропал 40-летний Александр Варламов, его поиски продолжаются. Об этом сообщили 9 апреля в соцсетях ПСО «ЛизаАлерт».
