В Рязанской области продолжили поиски пропавшего в конце марта мужчины

Приметы: рост — 168 сантиметров, плотного телосложения, волосы — темно-русые с проседью, глаза — голубые. Одежда: предположительно, зеленая куртка, темно-синие штаны, черные галоши, коричневая шапка с темно-зеленой полосой. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52; 112. Ранее мать Александра Варламова сообщала о его пропаже. Женщина рассказала, что мужчина вышел из дома и не вернулся.