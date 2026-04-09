В Рязани увеличился средний возраст цыган, вступающих в брак

В Рязани на пару лет увеличился средний возраст цыган, вступающих в брак. «Это наш обычай. Но у нас уже нет таких, которые в 14-15 лет женятся. Уже в 16-17 лет. Время все равно свое берет. Традиций у нас, на самом деле, очень много», — рассказал председатель Совета дягилевских цыган Виталий Мунтьян. Как отметили в эфире, в число традиций входит и то, что после замужества женщины покрывают головы платком и надевают юбки в в пол. В цыганской семья хозяйка отвечает за воспитание детей, хранит очаг и готовит. По словам Виталия Мунтьяна, Международный день цыган — большой праздник, который отмечают всем табором вместе с соседями, поют песни и танцуют, обсуждают проблемы.

Кроме того, в этот день вспоминают и тех, кто погиб.

Напомним, ранее в Дягилеве похоронили Бориса Михая. У мужчины осталось трое детей. Он погиб на СВО.

