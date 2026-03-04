В Рязани похоронили Бориса Михая, погибшего на СВО

Прощание с погибшим военным прошло в среду, 4 марта. Мужчину похоронили в Дягилеве. Отмечается, что у погибшего осталось трое детей. «Сегодня скорбит весь цыганский народ поселка Дягилево. Борис отдал свою жизнь за мирное небо над Россией. Городская общественная организация „Совет дягилевских цыган“, будет всячески помогать матери и семье Бориса. Вечная память нашему герою», — отметили в сообщении.