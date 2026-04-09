В Кремле рассказали, принял ли Путин решение о пасхальном перемирии

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Владимир Путин пока не принимал решений относительно возможного пасхального перемирия с Украиной. Напомним, в прошлом году Россия объявила пасхальное перемирие, приостановив боевые действия с 18:00 19 апреля до 0:00 21 апреля. Ранее Зеленский заявил, что готов к пасхальному перемирию.