Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху

Зеленский заявил, что Украина в случае предложения со стороны России готова к пасхальному перемирию и прекращению ударов по энергетике. Он добавил, что при этом подобные компромиссы не должны затрагивать достоинство и суверенитет Украины.

Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху. Об этом пишет «Лента. ру».

Зеленский заявил, что Украина в случае предложения со стороны России готова к пасхальному перемирию и прекращению ударов по энергетике.

Он добавил, что при этом подобные компромиссы не должны затрагивать достоинство и суверенитет Украины.