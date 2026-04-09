Супрун: жалобы на разбитые колеса на мосту через Оку перестали поступать

Зампред правительства Рязанской области Павел Супрун заявил, что жалобы на разбитые колеса и подвески на мосту через Оку практически перестали поступать. «Постоянно мониторим техническое состояние моста, оперативно устраняем выбоины и ямы. Если в 2022 году поступал шквал жалоб на разбитые колеса и подвески, то в текущем году таких жалоб практически нет. Постоянно держим объект на контроле, просим всех водителей соблюдать правила проезда», — отметил Супрун. Напомним, в начале марта рязанский минтранс продлил ограничения для проезда грузовиков по мосту через Оку. Они распространяются на проезд транспорта массой свыше 30 тонн и будут действовать до 2027 года.

Зампред правительства Рязанской области Павел Супрун заявил, что жалобы на разбитые колеса и подвески на мосту через Оку практически перестали поступать. Об этом политик сообщил 9 апреля во время прямого эфира.

«Постоянно мониторим техническое состояние моста, оперативно устраняем выбоины и ямы. Если в 2022 году поступал шквал жалоб на разбитые колеса и подвески, то в текущем году таких жалоб практически нет. Постоянно держим объект на контроле, просим всех водителей соблюдать правила проезда», — отметил Супрун.

Напомним, в начале марта рязанский минтранс продлил ограничения для проезда грузовиков по мосту через Оку. Они распространяются на проезд транспорта массой свыше 30 тонн и будут действовать до 2027 года.