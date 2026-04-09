Стало известно, в каких округах Рязанской области ожидаются снегопады
Согласно прогнозу, вероятнее всего 9 апреля снегопад накроет Рязанский, Рыбновский, Шиловский и Михайловский округа. Напомним, 9 апреля в регионе ожидается пасмурная погода, дожди. Ранее рязанцев предупредили об усилении ветра до 17 м/с.
Стало известно, в каких округах Рязанской области ожидаются снегопады. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
