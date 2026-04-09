Для жителей Рязанской области выпустили экстренное метеопредупреждение

По данным синоптиков, в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до конца суток 9 апреля, на территории Рязанской области ожидается усиление ветра. Отмечается, что порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. Рязанцев просят не находиться под рекламными конструкциями, линиями электропередачи, деревьями. По возможности жителям рекомендовали ограничить время нахождения на улице.

