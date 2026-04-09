Песков: Россия ищет взаимовыгодных отношений со всеми странами

Россия не представляет угрозу для государств, которые не планируют подрывать ее безопасность или наносить ущерб русскоязычному населению. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в последние месяцы в международных водах фиксировали случаи, которые можно расценивать как пиратство. По его словам, на этом фоне Россия намерена защищать свои интересы.

Песков также подчеркнул, что Москва заинтересована во взаимовыгодных отношениях со всеми странами, включая государства Европы, однако, по его словам, они не идут на контакт.

При этом опасения Франции о якобы исходящей от России угрозе он назвал безосновательными.

Ранее Песков также заявлял, что Владимир Путин пока не принимал решений относительно возможного пасхального перемирия с Украиной.

