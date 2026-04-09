Из AppStore удалили неофициальный клиент Telegram

Из AppStore удалили неофициальный клиент Telegram. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, приложение Telega стало недоступно утром 9 апреля. Отмечается, что в Google Play приложение все еще можно скачать.

Ранее Telegram стал помечать тех, кто пользуется неофициальным клиентом. Рядом с именами тех, кто пользуется «зеркалами» Telegram или сторонними приложениями, появляется специальная пометка. В уведомлении говорится, что «абонент использует неофициальный клиент Telegram, что может снизить защищенность переписки с пользователем».