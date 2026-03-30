Telegram начнет помечать пользователей, которые используют неофициальное приложение

Мессенджер собирается добавить для пользователей уведомление, что собеседник использует неофициальный Telegram. «[Пользователь] использует неофициальный клиент Telegram — сообщения, отправляемые этому пользователю, могут быть менее защищены», — такое сообщение будет отображаться при переписке. Нововведение планируют добавить на фоне расследования о том, что создатели приложения Telega активировали скрытую функциональность, позволяющую им перехватывать все данные между их приложением и сервером Telegram, пропуская через свои сервера.

Telegram начнет помечать пользователей, которые используют неофициальное приложение. Об этом 29 марта сообщили «Осторожно, новости» со ссылкой на «Код Дурова».

Кроме того, согласно выводам расследования, клиент может иметь функцию фильтрации контента внутри мессенджера, а часть встроенных функций безопасности Telegram может быть отключена.

«Использование Telega — это примерно то же самое, как если бы вы взяли телефон незнакомого человека, зашли на нем в свой аккаунт Telegram и отдали навсегда этот телефон обратно. А у этого человека есть родственник, который работает в полиции», — написали исследователи в расследовании.