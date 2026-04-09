Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Семейная приключенческая комедия «Моя собака — космонавт» (Россия). 1960 год. Мальчик Миша живёт рядом с Байконуром и мечтает о космосе. В день рождения он находит собаку Белку, и эта встреча меняет его жизнь — впереди их ждут удивительные приключения, связанные с первыми шагами человечества в космос.
Комедийная мелодрама «Вот это драма!» (США). Чарли и Эмма готовятся к свадьбе, но за несколько дней до церемонии всплывает неожиданный факт из прошлого Эммы. Это признание ставит под угрозу их отношения и превращает предсвадебную подготовку в настоящий эмоциональный хаос.
Мелодрама «Хейтер» (Россия). Неизвестный хейтер анонимно провоцирует людей в интернете, сталкивая их между собой. Его атаки переходят в реальную жизнь, ломая судьбы и разрушая доверие. Пока все пытаются выяснить, кто стоит за агрессией, становится понятно, что разоблачение может повлечь очень неожиданные последствия.
