ЦБ USD 78.3 -0.45 09/04
ЦБ EUR 91.56 0.53 09/04
Нал. USD 79.01 / 79.00 08/04 18:15
Нал. EUR 92.01 / 92.67 08/04 18:15
«Ведомости»: ЦИК разрешил агитацию в Telegram на выборах в Госдуму, несмотря на «серую зону» закона
Однако, как отметил электоральный юрист Олег Захаров, сейчас «реклама и агитация в Telegram находятся в серой зоне закона»: формально не запрещены, но и полностью разрешенными их считать сложно. Ранее ФАС заявляла о нарушении закона о рекламе в мессенджере, но установила переходный период до конца 2026 года, поэтому меры ответственности применяться не будут.

ЦИК подтвердил, что кандидаты вправе вести предвыборную агитацию в Telegram, сославшись на нормы закона о выборах. Об этом сообщило издание «Ведомости».

Несмотря на правовую неопределенность, партии не готовы терять многомиллионную аудиторию. Член генсовета «Единой России» Сергей Перминов объяснил, что «главная задача — быть эффективными и достучаться до своего избирателя в удобной, прежде всего для избирателя, информационной среде». В КПРФ также не намерены отказываться от мессенджера: секретарь ЦК партии Сергей Обухов заявил, что «у партии большой дефицит каналов коммуникаций, поэтому не будем брезговать любыми возможностями», и назвал 65 млн россиян в Telegram «серьезной аудиторией», которую упускать нельзя. В «Новых людях» добавили, что будут размещать агитацию в Telegram «потому что здесь наши избиратели».

При этом юристы предупреждают: легального способа оплатить официальную рекламу в Telegram с избирательного счета нет, поэтому, по словам Захарова, большая часть агитации выйдет «в формате скрытой, фоновой рекламы».