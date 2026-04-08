«Ведомости»: ЦИК разрешил агитацию в Telegram на выборах в Госдуму, несмотря на «серую зону» закона

Однако, как отметил электоральный юрист Олег Захаров, сейчас «реклама и агитация в Telegram находятся в серой зоне закона»: формально не запрещены, но и полностью разрешенными их считать сложно. Ранее ФАС заявляла о нарушении закона о рекламе в мессенджере, но установила переходный период до конца 2026 года, поэтому меры ответственности применяться не будут.

ЦИК подтвердил, что кандидаты вправе вести предвыборную агитацию в Telegram, сославшись на нормы закона о выборах. Об этом сообщило издание «Ведомости».

Однако, как отметил электоральный юрист Олег Захаров, сейчас «реклама и агитация в Telegram находятся в серой зоне закона»: формально не запрещены, но и полностью разрешенными их считать сложно. Ранее ФАС заявляла о нарушении закона о рекламе в мессенджере, но установила переходный период до конца 2026 года, поэтому меры ответственности применяться не будут.

Несмотря на правовую неопределенность, партии не готовы терять многомиллионную аудиторию. Член генсовета «Единой России» Сергей Перминов объяснил, что «главная задача — быть эффективными и достучаться до своего избирателя в удобной, прежде всего для избирателя, информационной среде». В КПРФ также не намерены отказываться от мессенджера: секретарь ЦК партии Сергей Обухов заявил, что «у партии большой дефицит каналов коммуникаций, поэтому не будем брезговать любыми возможностями», и назвал 65 млн россиян в Telegram «серьезной аудиторией», которую упускать нельзя. В «Новых людях» добавили, что будут размещать агитацию в Telegram «потому что здесь наши избиратели».

При этом юристы предупреждают: легального способа оплатить официальную рекламу в Telegram с избирательного счета нет, поэтому, по словам Захарова, большая часть агитации выйдет «в формате скрытой, фоновой рекламы».