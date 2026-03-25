Россиян не будут штрафовать за рекламу в Telegram и Youtube до конца года
В ФАС заявили, что размещать рекламу в Telegram и YouTube можно до конца 2026 года. В ведомстве уточнили, что не будут привлекать к ответственности за рекламные посты, так как для адаптации к новым правилам нужно время.
Об этом пишет РИА Новости.
