Подозреваемую в убийстве рязанца заключили под стражу

62-летнюю женщину заключили под стражу по ходатайству следователя. Ее подозревают в убийстве знакомого (часть 1 статьи 105 УК РФ). Расследование продолжается, заключили в СК. Напомним, инцидент произошел днем 4 апреля в квартире 62-летней женщины в Железнодорожном районе Рязани. По данным следствия, подозреваемая и ее 40-летний знакомый поссорились. Фигурантка ударила мужчину ножом в грудь. Он скончался на месте.