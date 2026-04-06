В Рязани произошло убийство

В Рязани произошло убийство. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Убийство произошло днем 4 апреля в квартире 62-летней женщины в Железнодорожном районе Рязани. По данным следствия, подозреваемая и ее 40-летний знакомый поссорились. Фигурантка ударила мужчину ножом в грудь. Он скончался на месте.

Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и сбор доказательств.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.