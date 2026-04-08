Сотрудники МЧС эвакуировали больного мужчину из затопленного половодьем села Заокское под Рязанью

Его доставили в село Шумашь и передали врачам скорой помощи. Накануне аналогичную операцию провели в селе Коростово, откуда также эвакуировали заболевшего жителя.

8 апреля сотрудники МЧС на катере эвакуировали больного мужчину из села Заокское Рязанского муниципального округа, которое отрезало от большой земли половодьем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Его доставили в село Шумашь и передали врачам скорой помощи. Накануне аналогичную операцию провели в селе Коростово, откуда также эвакуировали заболевшего жителя.

Фото: МЧС Рязанской области.