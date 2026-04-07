Из отрезанного половодьем рязанского села эвакуировали мужчину

Сотрудники МЧС эвакуировали мужчину из отрезанного половодьем села Коростово Рязанского округа 7 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Инспекторы центра ГИМС провели спасательную операцию по доставке жителя через залитую водой дорогу. Своими силами добраться в больницу он не мог.

«С помощью маломерного судна „Мастер 510“ добрались до села Коростово, подняли мужчину на борт и доставили на другой берег, где уже ждала карета скорой помощи», — рассказал начальник центра ГИМС ГУ МЧС по региону Александр Гришин.

Отмечается, что на данный момент в селе Заокское Рязанского округа продолжает дежурить гусеничный плавающий транспортер ПТС-М, который доставляет людей до катера, осуществляющего ежедневную перевозку по маршруту Рязань — Заокское.

Видео эвакуации мужчины доступно по ссылке.