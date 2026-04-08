К центру реабилитации «Сосновый бор» в Рязани присоединят еще одно учреждение

Принято решение реорганизовать Учебный центр министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области. Данное учреждение дополнительного профессионального образования присоединят к «Сосновому бору». Отмечается, что реорганизацию провели «в целях оптимизации учреждений, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области». Цели деятельности Учебного центра и «Соснового бора» при этом сохраняются.