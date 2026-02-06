Реабилитационный центр «Сосновый бор» возглавит ветеран СВО Николай Тимофеев
Губернатор отметил, что центр адаптивного спорта на базе реабилитационного центра «Сосновый бор» возглавит Гвардии капитан, ветеран СВО Николай Тимофеев. «Николай выбрал для себя направление развития — адаптивный спорт и создание доступной среды. Несмотря на ранение, ведёт активную общественную работу, организует соревнования для ветеранов боевых действий, участвует в выездах „Народного контроля“», — отметил Малков.
Фото с канала Павла Малкова в Telegram.