В Лесопарке река вышла за ворота

«Река вышла за ворота Лесопарка и заливает парковку. Рязанцы открывают сезон заплывов 2026 по затопленному парку», — написали в посте. Отмечается, что на Окском шоссе река вылилась из трубы, но дорогу еще не затопила.

Напомним, рязанцев призвали временно не посещать Лесопарк из-за паводка.

Кроме того, ранее редакция РЗН. Инфо решила выяснить, чего ждать горожанам от весеннего разлива в 2026 году.

Фото: Татьяна Картышкова, группа «Рязанский Формат» в «ВК».