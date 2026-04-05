Рязанецев призвали временно не посещать Лесопарк из-за паводка

Сообщается, что пока вода не спадет, отдых в парке может быть опасен. Спасательные дежурства приостановлены, а добраться до зоны подтопления экстренным службам сложно. Также в Лесопарке напомнили, что пока действует режим подтопления, учреждение не несет ответственности за безопасность людей и сохранность их имущества.

Рязанцев призвали временно не посещать Лесопарк из-за паводка — территория затоплена из-за подъема воды в Оке. Об этом сообщили в администрации Лесопарка.

