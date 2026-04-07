Рязанцы показали, в каком состоянии находятся гаражи у Торгового дома «НИТИ»

Рязанцы показали, в каком состоянии находятся гаражи у Торгового Дома НИТИ. Об этом сообщили в телеграм-канале «RZN LIFE». Все сооружения стоят затопленные. По словам местных жителей, закинули две трубы — часть воды слили. Однако отмечается, что теперь трубы выше уровня воды, из-за чего вода стоит на месте. «Рабочих не видно», — уточняется в сообщении.

Рязанцы показали, в каком состоянии находятся гаражи у Торгового дома «НИТИ». Об этом сообщили в телеграм-канале «RZN LIFE».

Все сооружения стоят затопленные. По словам местных жителей, закинули две трубы — часть воды слили. Однако отмечается, что теперь трубы выше уровня воды, из-за чего вода стоит на месте.

«Рабочих не видно», — уточняется в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что в Рязани затопило гаражи на проезде Яблочкова.

Также в мэрии рассказали, что в городе круглосуточно откачивают воду из затопленных гаражей.