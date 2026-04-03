Мэрия: в Рязани круглосуточно откачивают воду из затопленных гаражей

В Рязани круглосуточно откачивают воду с помощью мотопомпы из затопленных гаражей в кооперативе «Фарада», который находится на проезде Яблочкова. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что «с наступлением весны в районе гаражного кооператива „Фарада“ возникла угроза подтопления из‑за заиливания водотока».

С 1 апреля на месте развёрнуты аварийно‑восстановительные работы. 3 апреля специалисты приступили к устройству прокола под дорогой. Как объяснили в мэрии, это необходимо для прокладки двух дополнительных труб. После завершения этих работ вода будет откачиваться значительно быстрее, заверили в ведомстве.

«Чтобы предотвратить повторение подобной ситуации в будущем, запланирована разработка проекта по комплексному ремонту водопропускной трубы.

Проект предусматривает устройство подпорной стенки для стабилизации грунта и создание специальной камеры для приёма стоков — это позволит эффективнее управлять водными потоками и надолго снизить риск заиливания», — говорится в сообщении.

Ранее собственники сообщали, что рязанские гаражи затопило из-за прошлогоднего ремонта дороги.