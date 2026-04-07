Рязанцам рассказали, когда в сквере у Дома печати выполнят работы по озеленению

Местные жители поинтересовались, планируется ли завершить благоустройство сквера, где в 2025 году проводили ремонт. В комментарии отмечается, что на территории установили новые лавочки и светильники, уложили тротуарную плитку, но не выполнили ландшафтные работы. «Городские службы проведут озеленение в этом сквере в текущем году», — ответили в мэрии. Ранее на выполнение работ по благоустройству сквера на улице Горького около Дома печати выделили 7,5 млн рублей. Подрядчик должен был демонтировать старое асфальтобетонное покрытие и уложить новое, установить бортовые камни, скамейки и урны, ограждения, освещение, а также посадить газонную траву и гортензии.

Информация от администрации города опубликована под постами губернатора Павла Малкова.

