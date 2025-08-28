В Рязани на благоустройство сквера у Дома печати выделили более семи млн рублей

На выполнение работ по благоустройству сквера по улице Горького около Дома печати выделили 7 миллионов 500 тысяч рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.
Согласно документам, необходимо разобрать тротуары из плит и асфальтобетонное покрытие, бортовые камни, демонтировать лавки и вывезти строительный мусор.
Далее подрядчик приступит к валке деревьев и корчевке пней, обустройству нового покрытия, установке бортовых камней, скамеек и урн, металлических ограждений, элементов наружного освещения и камер видеонаблюдения. Кроме того, на территории сквера посадят газонную траву и гортензии.
Работы по двум тендерам завершат в течение 90 рабочих дней с даты заключения контракта.
Заказчиком выступило МБУ «Управление по делам территории города Рязани».
