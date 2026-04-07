Метеоролог: пик половодья в большинстве районов Рязанской области пройден

Об этом сообщает рязанский метеоролог Роман Степанов. Он отметил, что 8-9 апреля уровень воды в Оке пойдет на спад. «Большинство малых рек уже который день в устойчивых „минусах“. Кроме Пры и Мокши — на реках с преимущественно лесным водосбором половодье только набирает обороты: в лесу снег тает медленнее, чем на полях», — рассказал Степанов.

Ранее в НИЛ геохимии и ландшафтов РГУ имени Есенина рассказали, что половодье на Верхней Оке пошло на спад быстрее, чем ожидалось. Причина — теплый март, из-за которого много снега испарилось, не успев растаять, а также отсутствие дождей и умеренные сбросы с водохранилищ.