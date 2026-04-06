В НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина рассказали, что половодье отступает

По данным специалистов, половодье на Верхней Оке пошло на спад быстрее, чем ожидалось. Причина — теплый март, из-за которого много снега испарилось, не успев растаять, а также отсутствие дождей и умеренные сбросы с водохранилищ. На утро 6 апреля зона подъема воды отступает с юго-запада на северо-восток. В Рязани уровень воды еще слабо растет (около 22 см в сутки), но только за счет мещерских притоков. На правобережье Оки уже идет уверенный спад — местами до 80 см в сутки.

В НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина рассказали, что половодье отступает. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории.

По данным специалистов, половодье на Верхней Оке пошло на спад быстрее, чем ожидалось. Причина — теплый март, из-за которого много снега испарилось, не успев растаять, а также отсутствие дождей и умеренные сбросы с водохранилищ.

На утро 6 апреля зона подъема воды отступает с юго-запада на северо-восток. В Рязани уровень воды еще слабо растет (около 22 см в сутки), но только за счет мещерских притоков. На правобережье Оки уже идет уверенный спад — местами до 80 см в сутки.

В самой Мещере запасы снеговой воды быстро исчерпались: в верховьях местных рек рост уже прекратился и начался спад. По инерции вода пока прибывает только в низовьях. По прогнозам, слабый рост в черте Рязани может продолжаться еще 3-5 дней, но общая тенденция — к снижению.

Фото: НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.