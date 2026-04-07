Карантин по бешенству отменен в одном из округов Рязанской области
Карантин по бешенству отменен в одном из округов Рязанской области. Соответствующая информация содержится в постановлении губернатора Павла Малкова. В документе уточняется, что отменен карантин по заболеванию бешенством в деревне Лощинино Касимовского округа. Ограничительные мероприятия завершены в эпизоотическом очаге (личное подворье на улице Большой Поселок) и на территории всего неблагополучного пункта.
Постановление вступило в силу.
Напомним, карантин по бешенству в Касимовском округе ввели в начале февраля 2026 года.