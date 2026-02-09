В Рязанской области введен карантин

В деревне Лощинино Касимовского округа введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписал губернатор Рязанской области Павел Малков. Ограничительные мероприятия ввели на территории подворья и всей деревни Лощинино сроком на 60 календарных дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного и завершения всех необходимых санитарных мероприятий. Запрещается лечение больных животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз невакцинированных восприимчивых животных, снятие шкур с трупов.