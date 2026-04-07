Иран прекратил переговоры с США по урегулированию конфликта

Иран остановил прямые контакты с США по вопросу урегулирования конфликта. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, решение приняли после консультаций с Пакистаном, которому Тегеран сообщил о выходе из переговорного процесса. Ранее стороны обсуждали возможность введения режима прекращения огня сроком на 45 дней.

В переговорах также участвовали посредники из Пакистана, Египта и Турции. Источники отмечают, что шансы на быстрое соглашение остаются низкими, однако диалог мог помочь избежать дальнейшей эскалации и взаимных ударов.

Ранее Трамп заявил, что в ночь на 8 апреля «умрет целая цивилизация».