Трамп заявил, что сегодня ночью «умрет целая цивилизация»
Отмечается, что речь идет об Иране. «Целая цивилизация умрет сегодня ночью. Она никогда не восстановится после этого», — заявил Трамп. Авторы публикацию отмечают, что 7 апреля истек срок ультиматума Дональда Трампа, который требовал открытия Ормузского пролива. Президент США угрожал Ирану «адом» в случае отказа от мирной сделки.
