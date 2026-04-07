Трамп заявил, что сегодня ночью «умрет целая цивилизация»

Отмечается, что речь идет об Иране. «Целая цивилизация умрет сегодня ночью. Она никогда не восстановится после этого», — заявил Трамп. Авторы публикацию отмечают, что 7 апреля истек срок ультиматума Дональда Трампа, который требовал открытия Ормузского пролива. Президент США угрожал Ирану «адом» в случае отказа от мирной сделки.