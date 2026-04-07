Эксперт рассказала, кто из россиян может получить право на бесплатные лекарства
В России бесплатные лекарства могут получить пациенты с заболеваниями из специальных перечней, включая редкие и социально значимые болезни. Об этом ТАСС сообщила медицинский юрист Президентской академии Мария Посадкова. По ее словам, в список входят, в частности, высокозатратные нозологии и орфанные заболевания. Бесплатные препараты предусмотрены для пациентов с тяжелыми диагнозами, среди которых гемофилия, муковисцидоз, рассеянный склероз, диабет, гепатит В и С, онкологические и психические заболевания.

В России бесплатные лекарства могут получить пациенты с заболеваниями из специальных перечней, включая редкие и социально значимые болезни. Об этом ТАСС сообщила медицинский юрист Президентской академии Мария Посадкова.

По ее словам, в список входят, в частности, высокозатратные нозологии и орфанные заболевания. Бесплатные препараты предусмотрены для пациентов с тяжелыми диагнозами, среди которых гемофилия, муковисцидоз, рассеянный склероз, диабет, гепатит В и С, онкологические и психические заболевания.

Кроме того, лекарства положены льготным категориям граждан, включая инвалидов и ветеранов боевых действий. Для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями действует фонд «Круг добра», который финансирует лечение до 19 лет.

Эксперт добавила, что препараты могут выдать бесплатно и при амбулаторном лечении ряда хронических заболеваний, например туберкулеза или ВИЧ. В отдельных случаях решение о бесплатном назначении принимает врачебная комиссия, если есть жизненные показания или индивидуальная непереносимость.

Ранее в ФАС сообщили о снижении цен на несколько жизненно необходимых лекарств.