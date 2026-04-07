ЦБ USD 78.73 -1 07/04
ЦБ EUR 91 -1.19 07/04
Нал. USD 79.20 / 79.65 07/04 11:46
Нал. EUR 92.01 / 92.00 07/04 11:46
ЖК «Окская стрелка» в Борках. Новый формат жизни у реки с надежной защ...
Это не просто новые дома, а целая экосистема для жизни,...
3 апреля 16:36
825
Половодье-2026 в Рязани. Что будет с Торговым городком, строящимся нац...
Накануне половодья после снежной зимы в фокусе внимания...
2 апреля 13:46
3 054
Расширяй компанию и продавай товары за рубеж. Какие уроки дает предпри...
Рязанский центр экспорта помогает субъектам малого и ср...
30 марта 11:19
1 235
Сравниваем ценники марта 2022, декабря 2024 и марта 2026 годов в Рязан...
Редакция РЗН. инфо снова проверила ценники в магазине «...
25 марта 14:05
2 959
В ФАС сообщили о снижении цен на несколько жизненно необходимых лекарств
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России снизила цены на семь важных лекарств, которые используются для обезболивания, дезинфекции ран, лечения рака, заболеваний дыхательных путей и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщило ведомство. С 24 февраля вступило в силу новое распоряжение правительства, которое обновило список жизненно необходимых лекарств. Ранее в этот список входили только некоторые формы препаратов, а теперь он расширен, что позволит регулировать цены на большее количество лекарств. ФАС провела анализ цен и согласовала снижение для следующих препаратов: «Полиоксидоний» — на 37%, «Перекись водорода» — на 11%, «Периндоприл» — на 45%, «Морфин» — на 49,8% и «Сафнело» — на 22%. Также цена на препарат «Калквенс Т» теперь ниже минимальной стоимости в других странах на 13%, а «Симбикорт рапихалер» — на 14%.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России снизила цены на семь важных лекарств, которые используются для обезболивания, дезинфекции ран, лечения рака, заболеваний дыхательных путей и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщило ведомство.

С 24 февраля вступило в силу новое распоряжение правительства, которое обновило список жизненно необходимых лекарств. Ранее в этот список входили только некоторые формы препаратов, а теперь он расширен, что позволит регулировать цены на большее количество лекарств.

ФАС провела анализ цен и согласовала снижение для следующих препаратов: «Полиоксидоний» — на 37%, «Перекись водорода» — на 11%, «Периндоприл» — на 45%, «Морфин» — на 49,8% и «Сафнело» — на 22%. Также цена на препарат «Калквенс Т» теперь ниже минимальной стоимости в других странах на 13%, а «Симбикорт рапихалер» — на 14%.