В ФАС сообщили о снижении цен на несколько жизненно необходимых лекарств

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России снизила цены на семь важных лекарств, которые используются для обезболивания, дезинфекции ран, лечения рака, заболеваний дыхательных путей и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщило ведомство. С 24 февраля вступило в силу новое распоряжение правительства, которое обновило список жизненно необходимых лекарств. Ранее в этот список входили только некоторые формы препаратов, а теперь он расширен, что позволит регулировать цены на большее количество лекарств. ФАС провела анализ цен и согласовала снижение для следующих препаратов: «Полиоксидоний» — на 37%, «Перекись водорода» — на 11%, «Периндоприл» — на 45%, «Морфин» — на 49,8% и «Сафнело» — на 22%. Также цена на препарат «Калквенс Т» теперь ниже минимальной стоимости в других странах на 13%, а «Симбикорт рапихалер» — на 14%.

