В Минобороны России рассказали об атаке ВСУ на объекты КТК в Новороссийске

В ночь на 6 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили атаку беспилотниками на морской перевалочный комплекс в Новороссийске, Краснодарский край. По информации пресс-службы Минобороны России, в результате удара были повреждены трубопровод и сливо-наливной причал, а также загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Отмечается, что атака была направлена на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), и, по версии военного ведомства, ее целью было нанесение экономического ущерба крупнейшим акционерам компании — энергетическим компаниям из США и Казахстана. Использовались ударные беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Кроме того, в ходе атаки пострадали объекты гражданской инфраструктуры, включая многоквартирные и частные жилые дома. По данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате инцидента пострадали 10 человек, среди которых двое детей.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразила цеха производства систем управления и комплектующих оперативно-тактических ракет ВСУ.