В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
За сутки ВС РФ поразила цеха производства систем управления и комплектующих оперативно-тактических ракет ВСУ.
Также поражены: энергетическая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, места хранения и сборки беспилотников, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159-ти районах.
Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ и управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД».
Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 693 БПЛА.
Потери ВСУ составили порядка 1 210 военных за сутки.