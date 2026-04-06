В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 6 апреля

За сутки ВС РФ поразила цеха производства систем управления и комплектующих оперативно-тактических ракет ВСУ. Также поражены: энергетическая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, места хранения и сборки беспилотников, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159-ти районах. Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ и управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД». Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 693 БПЛА. Потери ВСУ составили порядка 1 210 военных за сутки.

В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

