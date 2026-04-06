В МЧС рассказали о ситуации с половодьем в Рязанской области

За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 22 см. Он составляет 517 см выше нулевой отметки гидрологического поста. В области ситуация с половодьем следующая: Ока в районе села Старая Рязань повысилась на 19 см (уровень — 485 см выше нулевой отметки гидрологического поста); Ока в районе Касимова — +16 см (443 см); Мокша в черте рабочего поселка Кадом — +29 см (614 см); Проня в черте населенного пункта Быково — +29 см (549 см); Ранова в районе села Троица понизилась на 14 см (уровень — 718 см выше нулевой отметки гидрологического поста); Верда у города Скопина опустилась на 18 см (208 см).

Ранее стало известно, что в Борках подтопило еще 12 приусадебных участков.