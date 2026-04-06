В Борках подтопило еще 12 приусадебных участков

По данным МЧС, всего из-за подъема уровня воды в Оке в районе Борки подтоплено 120 приусадебных участков. Отмечается, что жизнеобеспечение населения не нарушено. Напомним, 4 апреля стало известно, что в Борках размыло береговую линию. На месте организовали дежурство спасателей.

В Борках в понедельник, 6 апреля, подтопило еще 12 приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, всего из-за подъема уровня воды в Оке в районе Борки подтоплено 120 приусадебных участков.

Отмечается, что жизнеобеспечение населения не нарушено.

Напомним, 4 апреля стало известно, что в Борках размыло береговую линию. На месте организовали дежурство спасателей.