В центре Рязани заметили испорченный арт-объект, посвященный Эрасту Гарину

Рязанцы сфотографировали на улице Соборной испорченный арт-объект, посвященный народному артисту СССР Эрасту Гарину. Кадры опубликовали под постами губернатора Павла Малкова.

Местные жители попросили обратить внимание на состояние исторического центра города и привести территорию в порядок.

«Наш регион проводит мероприятия, приезжают туристы. И что они видят? Стыдно и обидно за город. У нас богатая история, есть чем и кем гордится, а лицо города — это улицы и фасады. На фотографии арт-объект, посвященный народному артисту. Гости города фотографируют горы окурков», — отметили в комментариях.

На кадрах видно, что арт-объект в честь Эраста Гарина находится в неудовлетворительном состоянии, металлическое режиссерское кресло и кинолента потеряли цвет, а около них разбросан мусор.

Администрация города в ответ на жалобу заявила, что уточнит информацию у профильных специалистов.

Арт-объект установлен около двухэтажного дома артиста по адресу улица Соборная, 34.

Советский актер, режиссер и сценарист Эраст Гарин родился в Рязани в 1902 году. Он снялся во многих фильмах, в том числе в «Джентльменах удачи», «12 стульях», «Золушке» и «Женитьбе».

Ранее рязанцы возмутились из-за подростков, которые залезали на памятник и прыгали с него в сквере имени Надежды Чумаковой.