Рязанцы возмутились подростками, лазающими по культурным памятникам

Рязанцы возмутились поведением подростков в сквере имени Надежды Николаевны Чумаковой. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Рязани». По словам очевидцев, молодые люди залезали на памятник и прыгали с него, используя монумент как площадку для развлечений. «Подростки устроили игры на памятнике в Рязани», — пишут жители. Отмечается, что рязанцы возмущены таким отношением и просят обратить внимание на ситуацию.

