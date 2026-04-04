В Рязани размыло береговую линию, организовано дежурство спасателей

В Борках размыло береговую линию, организовано дежурство спасателей. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр Рязани Борис Ясинский.

Размыв береговой линии выявлен на въезде в Борки под мостом, рядом с карьером. Утром в субботу, 4 апреля, Ясинский со специалистами осмотрели территорию — технологических нарушений нет.

«Организовали постоянный мониторинг и дежурство спасателей, подходы к месту размыва по обеим сторонам огородили. Часть спуска у моста планируем отсыпать крупным щебнем», — написал Борис Ясинский.

Кроме того, по словам главы горадминистрации, в Лесопарке ситуация спокойная. Вода не дошла до моста. Все оборудование Лесопарка и спортивного центра убрано на время половодья, сотрудники МАУК ежедневно следят за обстановкой, указал Борис Ясинский.

На улице Остров смотрели понтонный мост — сейчас передвижение по нему невозможно. С 5 апреля организуют перевозку жителей до площади Соборной и обратно специальным микроавтобусом.

Кроме того, Борис Ясинский посетил Лыбедский бульвар, где в этом году продолжается благоустройство общественного пространства. В настоящий момент подрядчик проводит планировку территории. Приступил к восстановлению входной группы.

«На участке от улицы Маяковского до улицы Чапаева планируем обустроить детское игровое пространство, спортивную площадку, площадку для выгула собак, парковое освещение и систему видеонаблюдения. Велодорожки и пешеходные дорожки дополнят благоустройство — они будут в стилистике уже существующей концепции бульвара», — написал мэр.

Ранее сообщалось, что в Борках число затопленных приусадебных участков увечилось с 25 до 88. О ситуации с половодьем в регионе рассказали в МЧС.

Фото: личная страница Бориса Ясинского в «ВК».