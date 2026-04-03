В Минпросвещения заявили о планах введения оценки за поведение в школах

С 2027 года российским школьникам могут начать выставлять оценки за поведение. Об этом пишет РИА Новости. Это нововведение в настоящее время проходит апробацию, сообщила заместитель министра просвещения Ольга Колударова на пленарном заседании XVI Петербургского международного образовательного форума. По словам замминистра, если тестирование пройдет успешно, то с 1 сентября 2027 года система оценок за поведение будет внедрена по всей стране. В апробации участвуют школы из семи регионов России и почти две тысячи учеников. Оценка будет основываться на старательном обучении, прилежном поведении и участии в общественной жизни образовательного учреждения.

Кандидат педагогических наук Валерия Алексеева отметила, что для успешного внедрения системы необходимо наличие четких целей и понятных критериев. В противном случае оценка за поведение может стать лишь формальностью.