В Рязани устранили массовое отключение электричества. Об этом сообщили в пресс-службе РГРЭС.

В 13:47 из-за повреждения кабельной линии 6 кВ без света остались потребители на нескольких улицах, включая 1-8 и 11-12 районы, Почтовую и Шпалозавода. К 15:13 электричество вернули частично, а к 17:35 — полностью.

Также в 16:25 без света остались потребители на улицах Громовой, Добролюбова (и шести проездах), Дорожной, Достоевского, Шевцовой, Прудной, Связи, Гагарина, Соколовской, Тюленина, Новоселковской и других. В 18:40 бригада АО «РГРЭС» полностью восстановила электроснабжение.