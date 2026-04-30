В Рязани массово отключили свет

В 13:47 30 апреля из-за технологического нарушения отключилось электричество по следующим улицам: 1-й Район, 2-й Район, 3-й Район, 4-й Район, 5-й Район, 6-й Район, 7-й Район, 8-й Район, 11-й Район, 12-й Район, Почтовая, поселок Шпалозавода. Аварийная бригада работает над восстановлением подачи света.