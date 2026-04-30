В Роспотребнадзоре напомнили о действиях при укусе клеща

Отмечается, что после укуса клеща необходимо обратиться к врачу не позднее, чем через 72 часа. Его удалят, а также проведут исследование и определят дальнейшие действия. «Исходя уже из результатов, будет назначена правильная тактика по профилактике, которая предотвратит развитие заболевания», — заявила Скударева. Она напомнила, что все исследования проводят в лабораториях Роспотребнадзора.

Начальник отдела биологической безопасности и санитарной охраны территории Управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Ольга Скударева напомнила о действиях при укусе клеща. Об этом сообщило 30 апреля ТАСС.

