В МЧС уточнили информацию об инциденте в многоэтажке в Рязани

По данным ведомства, в одной из квартир на улице Быстрецкой произошло задымление из-за оставленной на плите пищи. Возгорания не было. Ранее очевидцы сообщали, что многоэтажку жители покидали в тапочках.