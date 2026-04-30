Рязанцы покидают многоэтажку в тапочках из-за задымления, сообщили очевидцы
Отмечается, что задымление произошло в одном из домов на улице Быстрецкой. По словам очевидцев, на месте работают экстренные службы. «Работает сигнализация, по всем этажам чувствуется запах гари, люди выходят в тапочках», — рассказали в соцсетях местные жители. В МЧС по региону РЗН. инфо сообщили, что в доме произошло возгорание на площади один м². Позже сообщат другие подробности.
Рязанцы покидают многоэтажку в тапочках из-за задымления. Об этом 30 апреля сообщили в соцсетях.
Отмечается, что задымление произошло в одном из домов на улице Быстрецкой. По словам очевидцев, на месте работают экстренные службы.
«Работает сигнализация, по всем этажам чувствуется запах гари, люди выходят в тапочках», — рассказали в соцсетях местные жители.
В МЧС по региону РЗН. инфо сообщили, что в доме произошло возгорание на площади один м². Позже сообщат другие подробности.
Обновлено: задымление произошло из-за оставленной на плите пищи. Пожара не было.