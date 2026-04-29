Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Беседа длилась более полутора часов, пишет ТАСС.

Главной темой обсуждения стало украинское урегулирование. Путин заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Трамп поддержал эту инициативу. По словам американского президента, сделка для разрешения конфликта уже близка.

Российский лидер подчеркнул, что для перехода к переговорам Киев должен положительно отреагировать на ранее изложенные предложения. Он также проинформировал Трампа о ситуации в зоне спецоперации и отметил, что цели СВО будут достигнуты. При этом Москва предпочла бы сделать это мирным путем.

Отдельно президенты коснулись двусторонних отношений. Они говорили о больших перспективах взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике.

В Кремле охарактеризовали разговор как откровенный и деловой. Лидеры условились поддерживать контакты как лично, так и на уровне помощников.

